В Норвегии указали на основную угрозу для Европы

Лидеры Европейского союза (ЕС) проводят иррациональную политику, отказываясь от поставок российского газа. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в своем аккаунте в Х.

«Некомпетентность европейских лидеров стала главной угрозой для континента. Энергетическая безопасность подразумевает диверсификацию, диверсификацию и еще раз диверсификацию», — написал он.

Вместе с тем профессор добавил, что отказ от российских ресурсов приводит к чрезмерной зависимости от США.

В январе Евросоюз официально утвердил полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года. Также сообщалось, что к концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

9 марта премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз приостановить все санкции в отношении российской энергетики. Аналогичное мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Ранее в ЕК высказались об отмене всех санкций против нефти и газа из России.