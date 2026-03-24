Иран подтвердил, что ему передали предложения США по прекращению огня

Иран получил через посредников предложения США об урегулировании конфликта, сообщил CBS News высокопоставленный представитель МИД Исламской республики.

«Мы получили от США через посредников пункты, которые сейчас рассматриваются», — заявил дипломат.

Это сообщение последовало за публикацией заявления американского президента Дональда Трампа о том, что в последние дни США с Ираном провели «очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и окончательного урегулирования … конфликтов».

Позже он сообщил журналистам, что стороны достигли согласия примерно по 15 пунктам, а иранские официальные лица выразили желание мира, и спрогнозировал: «Я думаю, что есть очень большая вероятность того, что мы в итоге заключим сделку».

Президент США также отказался от объявленного им же самим ранее ультиматума, согласно которому Иран должен был открыть Ормузский пролив или подвергнуться беспрецедентной атаке на электростанции.

По словам главы Белого дома, боевые действия против Ирана остановлены на пять дней для проведения переговоров. При этом в самом Тегеране поначалу отрицали, что ведут диалог с Вашингтоном, но потом согласились обсудить условия прекращения боевых действий. Посредниками между сторонами выступают Египет, Турция и Пакистан.

21 марта российский президент Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее стало известно, что Иран приготовил для США несколько сюрпризов.