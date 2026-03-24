Ливан объявил посла Ирана персоной нон грата

Власти Ливана аннулировали аккредитацию посла Ирана и объявили его персоной нон грата. Об этом говорится в заявлении ливанского МИД, передает ливанский телеканал LBCI.

В сообщении отмечается, что МИД Ливана вызвало временного поверенного в делах Ирана в Бейруте Туфика Самади Хошху.

«Его принял генеральный секретарь МИД посол Абдель Саттар Иса и довел до него решение ливанского государства об отзыве согласия на аккредитацию назначенного посла Ирана Мохаммада Резы Шибани, объявлении его персоной нон грата», — говорится в заявлении.

По требованию властей он должен покинуть территорию Ливана не позднее воскресенья, 29 марта 2026 года.

До этого власти Ливана обвинил иранский Корпус стражей Исламской революции в управлении де-факто ударами ливанского движения «Хезболла» по территории Израиля.

19 марта МИД Катара направило официальное письмо в посольство Ирана в Дохе с требованием в адрес военного атташата и атташата по вопросам безопасности покинуть страну в 24 часа.

В публикации отмечается, что иранские атташаты объявили персонами нон грата. Власти Катара объяснили это тем, что со со стороны Ирана наблюдались неоднократные нападения и агрессия в адрес страны.

Ранее Испания отозвала посла в Израиле на фоне конфликта на Ближнем Востоке.