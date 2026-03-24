Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Политолог объяснил, почему демократы у власти — не панацея для Украины

Политолог Дудаков: члены демпартии США не смогут гарантировать Киеву успех
Сегодня Киев делает ставку на то, что нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп надолго увязнет в ближневосточном конфликте, что серьезно ослабит позиции его партии. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

Украинские лоббисты, по его словам, рассчитывают дотянуть до выборов в Конгресс и победы демократов, которые будут продавливать выделение финансирования для Киева. Надеются они и на то, что в 2028 году Трампа на посту президента сменит представитель Демократической партии, отметил эксперт.

При этом, как считает Дудаков, демократы — не панацея для Украины, поскольку через два года ситуация в стране может стать настолько плачевной, что тратить на нее политический капитал Демпартия не захочет.

Более того, вернувшись к власти, демократы могут сделать своим приоритетом борьбу с оппозицией в США: с Трампом, движением MAGA и всеми остальными. Внутренняя повестка будет для них доминирующей, добавил политолог.

В марте глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии ноябрьских выборов в американский конгресс делает ставку на политических противников Трампа.

Он отметил, что демократы ближе и понятнее украинскому лидеру, и они его больше поддерживали, чем Трамп.

Ранее на Западе увидели, что США начинают терять терпение по отношению к Украине.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!