Военный эксперт: количество поджогов украинских заводов в Европе будет только расти

Военэксперт Попов: в мире формируются антизападные силы
В мире формируется сеть «прокси-сил», объединенных общими интересами и противниками. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал член Ассоциации ветеранов группы «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов, комментируя новость о поджоге украинского военного завода в Чехии.

«Это те силы, которые союзные России и имеют с ней общих врагов. И что хотелось отметить — это только начало. Таких акций будет много, потому что недовольных политикой США, Украины и Израиля по всему миру очень много», — отметил Попов.

Украинская инфраструктура в Европе больше не воспринимается как безопасная. Напротив, она становится точкой притяжения для политических активистов и радикальных группировок, добавил он.

Накануне генеральный директор украинской компании Archer Александр Яременко сообщил, что в Чехии неизвестные подожгли завод, который выпускал тепловизионные приборы для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным издания Ceske Noviny, в результате пожара полностью выгорел складской корпус, огонь также перекинулся на соседнее административное здание.

Позже ответственность за случившееся взяла на себя группировка The Earthquake Faction, заявив, что завод поставлял продукцию армии Израиля. По ее словам, предприятие подожгли, «чтобы положить конец его роли в израильском геноциде в Газе».

