Премьер Грузии назвал главную жертву конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

Европа является «главной жертвой» конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. В первую очередь это отразилось на экономике континента, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«В такое время европейская бюрократия должна искать альтернативные торгово-экономические связи, а она наоборот, обрывает их», — отметил глава правительства.

По его данным, из-за такой политики доля Европы в мировой экономике снизилась с 30 процентов до 17,5 за последние несколько лет.

Как пишет газета The Wall Street Journal, энергетический шок, вызванный войной на Ближнем Востоке, нанесет сокрушительный удар по экономике Европы. В материале отмечается, что рост цен на энергоносители может ускорить деиндустриализацию, так как энергоемкие отрасли (например, химическая промышленность) закрывают заводы и переносят производство в США и Китай.

По словам главного экономиста Capital Economics Нила Ширинга, при темпах экономического роста около 1% цена на нефть в $125 и выше может привести Европу к рецессии.

