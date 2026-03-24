Военный эксперт объяснил, кто мог поджечь украинский военный завод в Чехии

Украинский военный завод в Чехии вряд ли подожгли случайно. Речь может идти о росте недовольства внутри Европы. Такое мнение высказал военный эксперт Евгений Михайлов. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Специалист отметил, что все больше европейцев негативно воспринимают вовлеченность своих государств в конфликт на Украине, особенно когда на их территории размещаются предприятия, напрямую связанные с боевыми действиями. Более того, уверен Михайлов, среди таких граждан — не только местные жители, но и мигранты, в том числе выходцы из Ближнего Востока.

На фоне военной операции США и Израиля против Ирана радикально настроенные группы могут воспринимать Украину как часть более широкого проекта, поддерживаемого Западом. Именно поэтому подконтрольные Киеву военные предприятия становятся потенциальными целями, детализировал он.

Накануне генеральный директор украинской компании Archer Александр Яременко сообщил, что в Чехии неизвестные подожгли завод, который выпускал тепловизионные приборы для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже ответственность за случившееся взяла на себя группировка The Earthquake Faction, заявив, что завод поставлял продукцию армии Израиля. По ее словам, предприятие подожгли, «чтобы положить конец его роли в израильском геноциде в Газе».

Ранее в подполье сообщили о взрывах в районе завода, производящего взрывчатку в Сумах.