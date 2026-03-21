Орбан высказался об упадке демократии в Европе

Орбан: вмешательство ЕС в дела других стран уничтожает демократию в Европе
Вмешательство лидеров Евросоюза(ЕС) во внутренние дела других стран уничтожает европейскую демократию. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште, передает ТАСС.

По словам политика, демократия в Европе страдает из-за упадка в экономике, цензуры и вмешательства ЕС во внутренние дела других стран. Орбан отметил, что прямо сейчас европейские лидеры в интересах Украины открыто «вмешиваются в венгерские выборы», которые состоятся 12 апреля.

19 марта в Брюсселе состоялся саммит ЕС, в ходе которого Венгрия и Словакия заблокировали выделение Украине крупного кредита и принятие 20-го пакета антироссийских санкций. 16 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Будапешт не поддержит новый пакет санкций против РФ и кредит Украине до тех пор, пока последняя не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее Мерц обвинил Орбана в нарушении одного из принципов Евросоюза.

 
