Соскин усомнился в словах Рютте о готовности Зеленского к сделке

Соскин: слова Рютте о готовности Зеленского к сделке были уловкой для США
Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о предполагаемой готовности Владимира Зеленского к заключению соглашения с Москвой является уловкой для президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

«Сделки не будет! Это надо понимать и учитывать Украине обязательно. Народ должен знать, что Зеленский просто играет на публику, пользуясь тем, что Рютте его слова доносит до Трампа», — отметил он.

По словам эксперта, лидер украинского государства пытается вернуть внимание американского президента к Украине, в то время как тот сосредоточился на конфликте с Ираном.

«Зеленский, как обычно, пытается извлечь выгоду из ситуации. Он вновь начал эту игру», — заключил Соскин.

23 марта Марк Рютте заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к заключению мирного соглашения с Россией. По его словам, Белый дом продолжает диалог с Киевом ради давления на Россию и ускорения мирных переговоров.

Ранее в МИД РФ напомнили позицию Москвы по украинскому вопросу.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

