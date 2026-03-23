Раскрыто место возможных переговоров США и Ирана

Axios: встреча США и Ирана может состояться на этой неделе в Исламабаде

Встреча высокопоставленных представителей США и Ирана может состояться в Исламабаде, столице Пакистана, уже на этой неделе. Об этом сообщил порталу Axios израильский чиновник.

По данным Axios, сейчас страны-посредники, в числе которых Турция, Египет и Пакистан, ведут контакты по организации этого саммита. Ожидается, что главным представителем американской стороны станет вице-президент США Джей Ди Вэнс. Иранскую делегацию, возможно, возглавит спикер парламента Мохаммед-Багера Галибафа.

23 марта американский президент сообщил, что у США состоялись «хорошие и продуктивные» переговоры с Ираном. Он пообещал на пять дней прекратить любые удары по Исламской Республике, в том числе по электростанциям и энергетической инфраструктуре, — на время новых встреч.

Глава Белого дома рассказал, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней вели достаточно хорошие и продуктивные беседы о полном и окончательном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Он также отметил, что если сторонам удастся договориться, то будет «очень скоро» разблокирован Ормузский пролив.

Ранее аналитик допустил, что пятидневное перемирие в Иране нужно США для подготовки наземной операции.