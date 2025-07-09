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Захарова сравнила «коалицию желающих» с толпой зомби

Захарова сравнила коалицию желающих по поддержке Украины с толпой зомби
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Shatokhina Natalia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила так называемую коалицию желающих с толпой зомби, которая двигается куда-то, но не может сформулировать того, чего желает. Ее слова приводит «Радио Sputnik».

Она указала, что раньше западные объединения выбирали себе названия исходя из исторических традиций, мифологем или религиозных мировоззрений, однако сейчас это «белибердистика».

«Но здоровый человек, не связанный с необходимостью комментировать и цитировать это задает себе вопросы: это как? Что это? Кто это? Это голодные крокодилы? Кто это такие? Это какие-то невиданные мастодонты? Что это за полчища такие?» — сказала Захарова.

Она также сообщила, что «коалиция желающих» ассоциируется у нее с чем-то ненасытным, вроде толпы зомби.

«Руки растопырили и идут куда-то. Они желают, но не могут сформулировать что они желают. Но очевидно представляют опасность, потому что они ненасытные», — заявила представитель МИД РФ.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в британском парламенте заявил, что европейцы «никогда не оставят Украину», и созданная «коалиция желающих» является к этому сигналом.

Ранее в Евросоюзе заверили, что не стремятся «контролировать Россию».

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