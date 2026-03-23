Политолог объяснил, почему Трамп объявил мораторий на удары по Ирану

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков в интервью «Новости Mail» прокомментировал объявленный президентом США Дональдом Трампом пятидневный мораторий на удары по Ирану.

По его мнению, в Белом доме могли осознать, что ультиматум в адрес Тегерана, связанный с Ормузским проливом, был рискованным шагом.

«Скорее всего, Трамп решил, что дал маху с этим ультиматумом. Иран его не выполнит, а реализация угроз вызовет тяжелую эскалацию в регионе. Возможно, союзники, которые пострадают больше всего от ответных ударов Ирана, смогли убедить Трампа сдать назад, а он постарался при этом максимально «сохранить лицо», — высказался эксперт.

23 марта Трамп заявил, что приостанавливает удары по иранским энергообъектам на пять дней после «продуктивных переговоров» с Тегераном. На фоне этого заявления цены на нефть резко упали. Однако в Иране о переговорах не слышали: президент Масуд Пезешкиан обвинил американского лидера в попытке сбить цены и выиграть время. В КСИР же считают, что США отступили, испугавшись ответных ударов по западной энергоинфраструктуре. Что известно о заявлении Трампа и реакции на него — в материале «Газеты.Ru».

22 марта глава Белого дома выдвинул Ирану ультиматум: в течение 48 часов открыть Ормузский пролив, в противном случае США уничтожат иранские электростанции. В ответ Тегеран пригрозил нанести удары по объектам энергетической и информационной инфраструктуры США в регионе.

