Европе предрекли новый виток деиндустриализации

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщения об истощении запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европейского союза (ЕС).

Специалист допустил, что государства ЕС повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде, что Ормузский пролив вскоре будет разблокирован. Однако, по его словам, в этом случае возникнут риски: странам континента придется закупать еще больше топлива, чтобы покрыть текущее потребление и заполнить хранилища.

«Если они начнут покупать энергоресурсы по высоким ценам — а другого выхода нет — то это спровоцирует новую волну деиндустриализации Европы: товары, которые производятся в регионе, станут неконкурентоспособными», — прогнозирует Юшков.

До этого в «Газпроме» заявили, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах достиг минимального показателя с начала сезона — 29,1%.

По данным компании, весь газ, закачанный в ПХГ Европы при подготовке к зиме, отобран в середине февраля. В настоящий момент отбор идет из запасов предыдущих лет.

Ранее в России заявили о самом крупном энергетическом кризисе за последние 40 лет.