Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Европе предрекли новый виток деиндустриализации

Matt Dunham/AP

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщения об истощении запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европейского союза (ЕС).

Специалист допустил, что государства ЕС повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде, что Ормузский пролив вскоре будет разблокирован. Однако, по его словам, в этом случае возникнут риски: странам континента придется закупать еще больше топлива, чтобы покрыть текущее потребление и заполнить хранилища.

«Если они начнут покупать энергоресурсы по высоким ценам — а другого выхода нет — то это спровоцирует новую волну деиндустриализации Европы: товары, которые производятся в регионе, станут неконкурентоспособными», — прогнозирует Юшков.

До этого в «Газпроме» заявили, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах достиг минимального показателя с начала сезона — 29,1%.

По данным компании, весь газ, закачанный в ПХГ Европы при подготовке к зиме, отобран в середине февраля. В настоящий момент отбор идет из запасов предыдущих лет.

Ранее в России заявили о самом крупном энергетическом кризисе за последние 40 лет.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
