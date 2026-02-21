Размер шрифта
Норвегию и НАТО предостерегли от милитаризации Шпицбергена

Генконсул РФ Чемерило предостерег Норвегию и НАТО от милитаризации Шпицбергена
Александр Ковалев/РИА «Новости»

Все государства, являющиеся участниками Шпицбергенского трактата, должны уважать его положения о демилитаризации архипелага. Об этом в комментарии для газеты The Wall Street Journal заявил генеральный консул России на Шпицбергене Андрей Чемерило.

Дипломат призвал власти Норвегии и руководство НАТО избегать шагов, направленных на интеграцию архипелага в их «военное планирование». Как отметил Чемерило, Россия заслужила право присутствовать на Шпицбергене благодаря своему вкладу в исследование данной территории.

Из материала следует, что Осло на фоне напряженной ситуации вокруг датского острова Гренландии и ухудшения отношений с Москвой начал усиливать военное присутствие на архипелаге. По информации издания, в том числе Норвегия ужесточила правила для въезда иностранцев на Шпицберген и увеличила количество морских патрулей в этом районе.

В январе президент Хорватии Зоран Миланович обратился к США, желающим включить Гренландию в состав страны, и призвал их переключить свое внимание с датского острова на Шпицберген. Комментируя ситуацию, посол России в Норвегии Николай Корчунов назвал заявление хорватского лидера провокацией.

Ранее посол рассказал, что Норвегия препятствует научной деятельности России на Шпицбергене.
 
