Историк спецслужб рассказал, как Россия «приведет в чувства» СБУ и ГУР Украины

Историк Колпакиди: только удар по СБУ и ГУР приведет в чувства спецслужбы Киева
Россия может «привести в чувства» украинские спецслужбы только ударом по местам расположения Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного разведывательного управления (ГУР). Об этом «Газете.Ru» заявил историк спецслужб Александр Колпакиди.

Он прокомментировал слова главы ФСБ Александра Бортникова о том, что Россия может привести в чувства спецслужбы Украины.

«Очевидно, запустив ракеты по каким-то центрам их, где у них расположены СБУ и ГУР <...> Я думаю, что только если накрыть какие-то центры разведывательные в Киеве или где-то в других местах, где они сейчас на фронте дислоцируются. Очевидно, что разведка должна примерно представлять, где они. Не представляю больше никакого [варианта]», — подчеркнул он.

22 марта директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников заявил, что Россия «в пределах разумного» способна привести в чувство украинские спецслужбы.

Также глава ведомства высказал мнение о том, что британцы являются кукловодами украинских спецслужб.

Ранее Бортников сообщил о пресечении деятельность нескольких тысяч террористов в России.

 
