На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ объяснили, почему на Украине не доверяют новому премьеру

The Atlantic: на Украине не доверяют премьеру Свириденко, потому что она женщина
true
true
true
close
svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На Украине не верят в будущее Юлии Свириденко на посту премьер-министра. Об этом сообщает The Atlantic.

В публикации подчеркивается, что Свириденко возглавляет правительство в период крайней неопределенности, когда Россия усиливает наступление, Европа пересматривает свои обязательства в сфере безопасности, а Белый дом колеблется насчет дальнейшей поддержки.

Издание подчеркивает, что ряд украинских и западных аналитиков убеждены в том, что Свириденко не справляется со своей задачей — «отчасти потому, что в их глазах она лишь креатура президента Украины Владимира Зеленского».

По данным Atlantic, на нового премьера также «посыпалась откровенно сексистская критика», поскольку женщинам редко когда доводилось возглавлять страны СНГ, практически все они сталкивались с пренебрежительным отношением со стороны мужчин.

До этого Свириденко заявила, что Украина, вероятно, обратится за дополнительным финансированием к Международному валютному фонду (МВФ) ради укрепления положения страны.

Ранее СМИ раскрыли цель перестановок Зеленского во власти на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами