СМИ объяснили, почему на Украине не доверяют новому премьеру

The Atlantic: на Украине не доверяют премьеру Свириденко, потому что она женщина

На Украине не верят в будущее Юлии Свириденко на посту премьер-министра. Об этом сообщает The Atlantic.

В публикации подчеркивается, что Свириденко возглавляет правительство в период крайней неопределенности, когда Россия усиливает наступление, Европа пересматривает свои обязательства в сфере безопасности, а Белый дом колеблется насчет дальнейшей поддержки.

Издание подчеркивает, что ряд украинских и западных аналитиков убеждены в том, что Свириденко не справляется со своей задачей — «отчасти потому, что в их глазах она лишь креатура президента Украины Владимира Зеленского».

По данным Atlantic, на нового премьера также «посыпалась откровенно сексистская критика», поскольку женщинам редко когда доводилось возглавлять страны СНГ, практически все они сталкивались с пренебрежительным отношением со стороны мужчин.

До этого Свириденко заявила, что Украина, вероятно, обратится за дополнительным финансированием к Международному валютному фонду (МВФ) ради укрепления положения страны.

Ранее СМИ раскрыли цель перестановок Зеленского во власти на Украине.