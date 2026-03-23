В России выступили против обстрела АЭС «Бушер»

МИД: РФ надеется, что США хватит благоразумия не стрелять по АЭС «Бушер»
Россия надеется, что Соединенным Штатам хватит благоразумия не обстреливать атомную электростанцию «Бушер» в контексте поставленного Вашингтоном ультиматума. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.

Ранее в США заявили, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение двух суток, американские военные уничтожат электростанции Исламской Республики и начнут с самой крупной.

«Я представляю, что «Бушер» не будет входить в этот список, поскольку последствия будут просто катастрофические для всех» , — предположил российский дипломат.

22 марта сообщалось, что под ударом оказался израильский город Димона, где расположен ядерный исследовательский центр Израиля. Иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что удар по горожу стал ответом на атаки Израиля на АЭС «Бушер» и ядерный комплекс в Натанзе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
