СМИ сообщили о беспокойстве в ЕС из-за того, что Трамп переключится на войну с Ираном

Politico: ЕС опасается, что Трамп не будет помогать Украине из-за войны с Ираном

Европейские лидеры обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины из-за войны с Ираном. Об этом сообщило издание Politico.

Члены ЕС опасаются, что президент США может принять ответные меры против европейских союзников Вашингтона за отказ в помощи на Ближнем Востоке, прежде всего, прекратив оставшуюся помощь Киеву, заявили четыре дипломата ЕС, знакомые с ходом переговоров. Кроме того, война в Иране расходует ракеты и зенитные боеприпасы, необходимые Киеву для защиты от России.

Пытаясь избежать окончательного разрыва трансатлантических отношений, европейские лидеры надеются, что их предложение ограниченной поддержки операции США против Тегерана будет достаточным, чтобы убедить Трампа продолжить оказывать помощь.

По информации Politico, Москва предложила Вашингтону сделку, согласно которой российская сторона прекратит делиться разведывательной информацией с Ираном, если США прекратят делиться разведданными с Украиной.

По словам двух источников, знакомых с ходом американо-российских переговоров, США отклонили это предложение, однако сам факт его выдвижения указывает на возможный компромисс между участием США в делах Украины и Ближнего Востока.

21 марта российский президент Владимир Путин заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Трамп заявил, что в переговорах по Украине есть значительный прогресс.