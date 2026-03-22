Песков усомнился в прогнозах по Ближнему Востоку

Песков: трезвомыслящий не будет прогнозировать ситуацию на Ближнем Востоке

Ситуацию на Ближнем Востоке сейчас невозможно точно предсказать, при этом она остается крайне напряженной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

По его словам, ни один трезво оценивающий обстановку человек не возьмется делать прогнозы о дальнейшем развитии событий. Он подчеркнул, что происходящее в регионе нельзя назвать позитивным.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Иранский посол в России Казем Джалали позже сообщал, что переговоры между Ираном, США и Израилем станут возможны только после того, как Тегеран поставит «агрессора» на место.

