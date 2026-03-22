В Кремле заявили о сплочении народа Ирана вокруг руководства на фоне войны

Военные действия США и Израиля в отношении Ирана привели к большему сплочению иранского народа вокруг руководства республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Песков напомнил, что изначальной целью этой агрессии была смена режима в Тегеране, однако теперь война может выйти за пределы региона.

«Но сейчас остается ясным одно — что каждое вот такое действие приводит к большему сплочению народа Ирана вокруг своего руководства», — сказал представитель Кремля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

В ходе военной операции был уничтожен верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Новым рахбаром избрали его сына Моджтабу Хаменеи. Он выжил при авиаударе, но его нынешнее состояние и местоположение неизвестны.

Ранее США и Израиль обвинили в создании условий для мировой катастрофы.