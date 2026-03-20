Орбан рассказал, что компании Европы покупают нефть и газ у РФ, несмотря на политику ЕС

Орбан: компании Европы покупают нефть и газ у РФ, несмотря на политику Брюсселя

Политики из Европы выступают за запрет нефти и газа из РФ, но при этом европейские компании заключают соглашения с российскими партнерами о поставках энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

По словам политика, в мире нарастает энергетический кризис. В это время лидеры Евросоюза, как показала прошедшая в Брюсселе встреча, не принимают необходимых мер. Более того, они продолжают настаивать на отказе от сотрудничества с Россией.

«Вместо того чтобы выработать стратегию решения этой проблемы, за кулисами, на фоне антироссийских разговоров, все занимаются своим малым бизнесом и заключают соглашения с российскими поставщиками энергоносителей, которые позволят европейским государствам импортировать значительное количество российской энергии», — подчеркнул Орбан.

Как отметил премьер, Будапешт делает это открыто и считает правильной политикой.

12 марта в США спрогнозировали возможный возврат российских энергоресурсов на рынок Евросоюза. В Bloomberg предположили, что сложившаяся ситуация может вынудить ЕС отложить намеченный на следующий месяц крайний срок для государств-членов на заключение новых краткосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа из России.

Ранее Дмитриев спрогнозировал разрушительное «цунами» цен на энергоресурсы для ЕС.