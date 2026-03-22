В США предположили, как Иран отреагирует на ультиматум по Ормузскому проливу

Подполковник Дэвис: угрозы Трампа не заставят Иран открыть Ормузский пролив
Иран на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа лишь усилит блокаду Ормузского пролива вместо того, чтобы открыть его. Об этом на своей странице в социальной сети X написал подполковник американских войск в отставке Дэниел Дэвис.

«В любом случае они (Тегеран. — «Газета.Ru») не откроют Ормузский пролив, и по факту иранцы заявили, что перекроют его еще сильнее», — отметил эксперт.

По его мнению, действия Вашингтона в рамках операции на Ближнем Востоке не приведут к ее успешному завершению. Дэвис подчеркнул, что для Соединенных Штатов и их союзников настали очень опасные времена. Это произошло из-за начатой американской стороной войны, над которой Белый дом утратил контроль.

22 марта Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором пригрозил Ирану уничтожением ряда электростанций, если тот в течение 48 часов не снимет блокаду Ормузского пролива. Как написал глава государства, Вооруженные силы США начнут с крупнейшей электростанции в Исламской Республике.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва остается верным и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Иран организовал платный «безопасный коридор» в Ормузском проливе.

 
Кинопремьеры апреля-2026: Зендея выходит замуж за Паттинсона, а Серебряков и Деревянко ищут кровожадного зайца
