Иран заверил соседние страны, что не намерен конфликтовать с ними

Iran's presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети X заверил страны Персидского залива, что его страна не намерена воевать с ними.

«Исламским народам и нашим дорогим соседям: вы — наши братья, и мы не намерены конфликтовать с вами», — написал политик.

Он добавил, что единственным бенефициаром разногласий между странами региона является Израиль.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Путин заявил, что Россия остается верным другом Ирана.

 
