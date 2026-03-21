На Украине сообщили, что безвиз в ЕС для граждан страны станет платным

Граждане Украины, планирующие поездки в страны Евросоюза, столкнутся с новой процедурой регистрации в электронной системе ETIAS, за которую потребуется уплатить €20. Об этом сообщает «Новости. Live».

По информации издания, новые правила пересечения границы с государствами ЕС вступят в силу уже в этом году. Иностранцы, имеющие безвизовый доступ, обязаны будут получить специальное электронное разрешение ETIAS. Без этого разрешения даже с биометрическим паспортом не удастся пересечь границу.

Система ETIAS не является визой, а представляет собой электронное разрешение, которое подтверждает предварительную проверку путешественника. После введения этой системы необходимо будет заранее подать заявку и оплатить установленный сбор. Она станет обязательной для всех стран, имеющих безвизовый режим, включая Украину.

Сбор составляет €20 с каждого заявителя, и каждый человек должен оформлять разрешение индивидуально. Средства не возвращаются даже в случае отказа или ошибок при подаче заявки. Освобождены от уплаты сбора лица младше 18 лет и старше 70 лет. ETIAS позволит многократный въезд в 30 стран, включая государства Шенгенской зоны, а также Болгарию, Румынию и Кипр. Разрешение будет действовать до трех лет или до истечения срока действия паспорта. Пребывание в странах ЕС не должно превышать 90 дней. Однако ETIAS не предоставляет права на трудоустройство или постоянное проживание и предназначено исключительно для туристических, деловых или краткосрочных поездок.

Безвизовый режим для граждан Украины с биометрическими паспортами был введен в 2017 году.

Ранее в ЕС приостановили безвизовый режим для некоторых граждан Грузии.