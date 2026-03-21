В Европе не увидели признаков вмешательства России в конфликт на Ближнем Востоке

МИД Норвегии: признаки вмешательства России в конфликт с Ираном отсутствуют
Masoud Nazari Mehrabi/Iranian Army/AP

У Осло нет данных о возможном вмешательстве России в эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны Норвегии Торе Сандвика.

Глава ведомства отметил, что отсутствуют какие-либо свидетельства о том, что Россия или Китай могут вмешаться в происходящие события в ближневосточном регионе.

В начале марта сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи заявила, что Россия не планирует напрямую участвовать в военном конфликте между США и Израилем с Ираном. По ее словам, поддержка Тегерана со стороны Москвы может проявляться только в рамках военно-технического сотрудничества. Эксперт добавила, что Россия готова оказать помощь, но не в виде военной поддержки, так как у нее нет юридических обязательств вступать в боевые действия на стороне Ирана.

Москва также многократно опровергала слухи о своем участии в конфликте.

Ранее в Европе испугались потенциала России на фоне войны в Иране.

 
