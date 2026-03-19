В Турции предложили площадку для переговоров США и Ирана

РИА: Стамбул мог бы стать удобной площадкой для переговоров США и Ирана

Стамбул мог бы стать удобной площадкой для проведения переговоров между США и Ираном для урегулирования конфликта, так как обладает всей необходимой инфраструктурой и дипломатическим опытом. Об этом заявили РИА Новости в администрации президента Турции.

По словам собеседника агентства, турецкие власти готовы при необходимости оказать содействие в организации переговорного процесса и поддержать усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

18 марта министры иностранных дел Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции в совместном заявлении призвали Иран в срочном порядке прекратить атаки. Дипломаты подчеркнули, что удары иранских военных по странам Персидского залива невозможно оправдать, их целями становятся гражданская инфраструктура и жилые районы.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.