Захарова опубликовала пост о Лаврове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила с Днем рождения главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Праздничный пост появился в ее Telegram-канале.

«Сегодня исполняется 76 лет Министру иностранных дел Российской Федерации и преданному болельщику «Спартака» Сергею Лаврову», — написала она.

Захарова отметила, что, несмотря на сложный рабочий график, министр старается находить время для визита на матчи вместе со спартаковскими ветеранами, а также помогает клубу.

Представитель российского МИД пожелала Лаврову крепкого здоровья, семейного здоровья и много радостных эмоций от игры любимой команды.

В прошлом году, когда министру иностранных дел РФ исполнилось 75 лет, ведомство опубликовало ролик с поздравлением. Он состоял из кадров, сделанных во время различных мероприятий с участием российского министра иностранных дел и его официальных визитов в другие страны. При этом в видео отмечается, что Лавров обладает целым рядом положительных качеств — трудолюбием, остроумием, обаянием и другими.

