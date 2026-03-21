Захарова опубликовала пост о Лаврове

Мария Захарова поздравила Сергея Лаврова с 76-летием
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила с Днем рождения главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Праздничный пост появился в ее Telegram-канале.

«Сегодня исполняется 76 лет Министру иностранных дел Российской Федерации и преданному болельщику «Спартака» Сергею Лаврову», — написала она.

Захарова отметила, что, несмотря на сложный рабочий график, министр старается находить время для визита на матчи вместе со спартаковскими ветеранами, а также помогает клубу.

Представитель российского МИД пожелала Лаврову крепкого здоровья, семейного здоровья и много радостных эмоций от игры любимой команды.

В прошлом году, когда министру иностранных дел РФ исполнилось 75 лет, ведомство опубликовало ролик с поздравлением. Он состоял из кадров, сделанных во время различных мероприятий с участием российского министра иностранных дел и его официальных визитов в другие страны. При этом в видео отмечается, что Лавров обладает целым рядом положительных качеств — трудолюбием, остроумием, обаянием и другими.

Ранее Фидан и Лавров обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

 
