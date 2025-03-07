Захарова высмеяла доклад спецслужб Литвы, в котором Россию назвали главной угрозой

Захарова напомнила о святой воде и осиновом коле в списке угроз для Литвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала доклад спецслужб Литвы, в котором Россию, Белоруссию и Китай назвали главными угрозами национальной безопасности страны. Она иронично отметила, что в этом ряду литовцы забыли упомянуть пару других слов.

«Спецслужбы Литвы выпустили доклад, в котором назвали Россию, Белоруссию и Китай главными угрозами для республики. Забыли в этом ряду упомянуть святую воду и осиновый кол», — написала Захарова.

Опрос, который провели в Литве в 2024 году, показал, что большинство граждан республики считают, что Россия представляет угрозу нацбезопасности. Согласно результатам исследования, так заявили 70% респондентов. Из них 29% ответили «однозначно да», и еще 41% «скорее да».

В то же время, четверть участников опроса ответили, что не считают РФ угрозой. Еще 19% затруднились с ответом или не захотели отвечать на этот вопрос. Отмечается, что участие в этом опросе приняли 1115 респондентов.

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