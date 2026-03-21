Путин поздравил с Наврузом руководство Ирана

Путин поздравил с Наврузом лидера Ирана Хаменеи и президента Пезешкиана
Президент России Владимир Путин поздравил с праздником Навруз верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи и президента Масуду Пезешкиана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Поздравления по случаю Навруза направлены также иранским лидерам – Верховному руководителю Исламской республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану», - говорится в сообщении.

Глава российского государства пожелал народу Ирана достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул, что в это трудное время РФ остается верным другом партнером Тегерана.

По иранскому календарю отмечается начало нового 1405 года.

Навруз — один из самых древних праздников на Земле. В наши дни его отмечают более 300 миллионов человек в Афганистане, Иране, Турции, Азербайджане, Казахстане и ряде других стран. Это интернациональная традиция, не связанная с исламом. В переводе с персидского Навруз означает «новый день» — время пробуждения природы, начала земледельческого цикла. Подробнее о празднике — в материале «Газеты.Ru».

