Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

На саммите ЕС разгорелся скандал из-за дальнейшей поддержки Украины

Politico: Евросоюз может подать в суд на Венгрию из-за вето на кредит Украине
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Европейский союз в случае, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит выступать против предоставления кредита Украине на €90 млрд, рассмотрит ряд контрмер, в частности, подачу иска против Будапешта в Европейский суд. Об этом сообщает газета Politico.

Один из чиновников ЕС признался изданию, что многие европейские лидеры считают вероятным переизбрание Орбана, при котором он якобы будет более склонен одобрить предоставление кредита Киеву, если поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» продолжатся.

Но если это не случится, на встрече европейских лидеров на Кипре 23-24 апреля будут рассмотрены многочисленные меры наказания, включая замораживание дополнительного финансирования, подачу иска против Венгрии в высший суд ЕС, наложение штрафов и даже применение седьмой статьи, которая лишает страны права голоса в союзе.

19 марта на саммите Евросоюз не смог утвердить военный кредит для Украины, так как его заблокировали Венгрия и Словакия из-за того, что Киев остановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». При этом решение о предоставлении кредита было вынесено еще в декабре 2025 года.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала добиться выдачи кредита для Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
