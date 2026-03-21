На саммите ЕС разгорелся скандал из-за дальнейшей поддержки Украины

Politico: Евросоюз может подать в суд на Венгрию из-за вето на кредит Украине

Европейский союз в случае, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит выступать против предоставления кредита Украине на €90 млрд, рассмотрит ряд контрмер, в частности, подачу иска против Будапешта в Европейский суд. Об этом сообщает газета Politico.

Один из чиновников ЕС признался изданию, что многие европейские лидеры считают вероятным переизбрание Орбана, при котором он якобы будет более склонен одобрить предоставление кредита Киеву, если поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» продолжатся.

Но если это не случится, на встрече европейских лидеров на Кипре 23-24 апреля будут рассмотрены многочисленные меры наказания, включая замораживание дополнительного финансирования, подачу иска против Венгрии в высший суд ЕС, наложение штрафов и даже применение седьмой статьи, которая лишает страны права голоса в союзе.

19 марта на саммите Евросоюз не смог утвердить военный кредит для Украины, так как его заблокировали Венгрия и Словакия из-за того, что Киев остановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». При этом решение о предоставлении кредита было вынесено еще в декабре 2025 года.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала добиться выдачи кредита для Украины.