Бывший премьер-министр Украины рассказал, что образумит Киев

Только серьезные действия российской армии могут образумить Украину и изменить подход Киева к переговорному процессу. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010–2014 гг.) Николай Азаров.

«Только это их (украинские власти — прим.) образумит, больше ничего. Надеяться на то, что там народ какой-то восстанет, никакой народ не восстанет, народ задавлен», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце февраля Николай Азаров заявил «Газете.Ru», что речь президента Украины Владимира Зеленского о «победе» в конфликте с Россией — это ложь, поскольку страна оказалась банкротом с многомиллиардным долгом.

До этого Зеленский заявил, что Россия не смогла захватить территорию Украины и изменить геополитический курс республики, что является «победой» для Киева. По его словам, России не удалось «заменить наш флаг своим флагом». Он назвал это «очень важной вещью» и заявил, что «гордится».

Ранее в США рассказали, что сохраняет Зеленскому жизнь.

 
«Крутой Уокер» и еще 6 знаковых фильмов с Чаком Норрисом: почему их стоит посмотреть
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!