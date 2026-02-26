Продолжение конфликта с Россией сохраняет жизнь президенту Украины Владимиру Зеленскому и его окружению. Об этом заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.

Эксперт обратил внимание, что пока Зеленский у власти, он фактически «истребляет» мужское население Украины. Но несмотря на это, все равно продолжает «бахвалиться».

«Продолжение войны для них, для Зеленского, его шайки и ряда других людей, в том числе с Запада, стало продолжением их жизни», — выразил свое мнение аналитик.

По его словам, как только конфликт с Россией завершится, и для этой «шайки» во главе с Зеленским будет все кончено.

До этого полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор призвал «устранить» Зеленского ради мира на Украине. По словам военного, украинский лидер оторван от реальности, непоследовательность его действий мешает переговорам. Макгрегор подчеркнул, что с Зеленским просто невозможно иметь дела. Полковник считает, что для Украины будет настоящей победой «устранение Зеленского» и его союзников.

Ранее в Госдуме рассказали, когда могут ликвидировать Зеленского.