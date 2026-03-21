Глава МИД Ирана раскрыл, согласится ли Тегеран на перемирие с США

Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью японскому агентству Киодо заявил, что его страна не согласится на прекращение огня с США и Израилем и добивается полного завершения войны.

«Мы не примем прекращение огня, мы хотим полного и устойчивого окончания войны», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Тегеран считает необходимым добиться окончательного урегулирования военного конфликта, а не его временной остановки.

До этого Арагчи уже заявлял, что Иран верит исключительно в полное прекращение войны с США. Он отмечал, что окончательное завершение конфликта между Соединенными Штатами и Ираном будет отвечать интересам мира во всем Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее сообщалось, что Иран получил предложение о перемирии с США.