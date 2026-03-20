Зеленского испугало усиление России на фронте

Зеленский: снятие санкций с России повлечет за собой успехи ее армии на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снятие санкций с России может усилить позиции российской армии на фронте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Снятие Америкой санкций с российской энергетики несет риски. Это увеличивает доходы России и, соответственно, увеличивает российские возможности на фронте. Это опасно», — заявил он.

Он подчеркнул, что в этом свете будущая встреча с американской делегацией в США очень важна.

Украинский лидер подчеркнул, что Киеву важно продолжать диалог с Вашингтоном, в частности по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), через которую Украина закупает ракеты для американских Patriot, а также о поставках дронов.

