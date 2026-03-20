На Западе заявили, что Зеленский «пошел в наступление» на Орбана

Politico: на саммите ЕС ждали от Зеленского более осторожных слов об Орбане

Президент Украины Владимир Зеленский вопреки ожиданиям «сыграл жестче» в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на саммите лидеров ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что европейские лидеры рассчитывали на более сдержанное поведение украинского лидера. Предполагалось, что Зеленский во время своего выступления воспользуется шансом снизить накал страстей и заверить Орбана в том, что он решит вопрос с газопроводом. Однако украинский президент поступил иначе.

«Мерц (канцлер ФРГ) был в числе группы лидеров, которые надеялись, что украинский лидер использует свою речь, чтобы снизить накал эмоций. Вместо этого Зеленский ринулся в наступление», — говорится в сообщении.

Накануне на саммите Евросоюз не смог утвердить военный кредит для Украины, так как его заблокировали Венгрия и Словакия из-за того, что Киев остановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». При этом решение о предоставлении кредита было вынесено еще в декабре 2025 года.

Ранее Орбан назвал законным блокировку кредита Евросоюза для Украины.