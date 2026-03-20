На Западе заявили, что Зеленский «пошел в наступление» на Орбана

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Politico: на саммите ЕС ждали от Зеленского более осторожных слов об Орбане
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вопреки ожиданиям «сыграл жестче» в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на саммите лидеров ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что европейские лидеры рассчитывали на более сдержанное поведение украинского лидера. Предполагалось, что Зеленский во время своего выступления воспользуется шансом снизить накал страстей и заверить Орбана в том, что он решит вопрос с газопроводом. Однако украинский президент поступил иначе.

«Мерц (канцлер ФРГ) был в числе группы лидеров, которые надеялись, что украинский лидер использует свою речь, чтобы снизить накал эмоций. Вместо этого Зеленский ринулся в наступление», — говорится в сообщении.

Накануне на саммите Евросоюз не смог утвердить военный кредит для Украины, так как его заблокировали Венгрия и Словакия из-за того, что Киев остановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». При этом решение о предоставлении кредита было вынесено еще в декабре 2025 года.

Ранее Орбан назвал законным блокировку кредита Евросоюза для Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!