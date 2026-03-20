«Не для Ирана»: политолог объяснил резкий выпад Трампа против Израиля

Публичная критика президента США Дональда Трампа в адрес Израиля – это не попытка американских властей оправдаться перед Ираном. На самом деле он стремится продемонстрировать всему остальному миру, что Вашингтон не поддерживает атаки на иранскую нефтегазовую инфраструктуру, а также держит ситуацию под контролем, объяснил Tsargrad.tv американист, кандидат политических наук Егор Торопов.

«Дело не в Иране. По сути, это не столько оправдание перед Ираном, сколько попытка показать остальному миру, что США пытаются держать ситуацию под контролем. Но фундаментально ничего не меняется: США и Израиль продолжают быть ближайшими союзниками, а вся эта публичная критика не отменяет их тесного сотрудничества», — пояснил эксперт.

Хотя даже многие европейские союзники Израиля отвернулись от него после операции в секторе Газа, в отношении США это не работает – никакие заявления политиков, включая Трампа, не могут изменить основы стратегического партнерства Вашингтона и Тель-Авива, убежден Торопов.

Комментируя влияние сложившейся ситуации на Россию, политолог отметил, что в экономическом плане можно ожидать положительного эффекта. Так, нефть и газ дорожают, и даже 20% поступлений в бюджет от этого сектора экономики – существенная доля, соответственно, растущая стоимость ресурсов ее увеличит. С учетом слабеющего рубля и растущих в цене энергоресурсов у России есть хороший вариант закрыть плановый дефицит бюджета на этот год в размере 5-6 трлн рублей, заключил эксперт.

Напомним, Трамп заявил, что предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о недопустимости ударов по нефтегазовым объектам в Иране. Политик подчеркнул, что США и Израиль действуют независимо, но при этом координируют свои усилия. Он также заверил, что израильский премьер «больше не будет этого делать».

Ранее были подсчитаны колоссальные убытки газовой индустрии Катара от иранских ударов.