Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

«Не для Ирана»: политолог объяснил резкий выпад Трампа против Израиля

Reuters

Публичная критика президента США Дональда Трампа в адрес Израиля – это не попытка американских властей оправдаться перед Ираном. На самом деле он стремится продемонстрировать всему остальному миру, что Вашингтон не поддерживает атаки на иранскую нефтегазовую инфраструктуру, а также держит ситуацию под контролем, объяснил Tsargrad.tv американист, кандидат политических наук Егор Торопов.

«Дело не в Иране. По сути, это не столько оправдание перед Ираном, сколько попытка показать остальному миру, что США пытаются держать ситуацию под контролем. Но фундаментально ничего не меняется: США и Израиль продолжают быть ближайшими союзниками, а вся эта публичная критика не отменяет их тесного сотрудничества», — пояснил эксперт.

Хотя даже многие европейские союзники Израиля отвернулись от него после операции в секторе Газа, в отношении США это не работает – никакие заявления политиков, включая Трампа, не могут изменить основы стратегического партнерства Вашингтона и Тель-Авива, убежден Торопов.

Комментируя влияние сложившейся ситуации на Россию, политолог отметил, что в экономическом плане можно ожидать положительного эффекта. Так, нефть и газ дорожают, и даже 20% поступлений в бюджет от этого сектора экономики – существенная доля, соответственно, растущая стоимость ресурсов ее увеличит. С учетом слабеющего рубля и растущих в цене энергоресурсов у России есть хороший вариант закрыть плановый дефицит бюджета на этот год в размере 5-6 трлн рублей, заключил эксперт.

Напомним, Трамп заявил, что предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о недопустимости ударов по нефтегазовым объектам в Иране. Политик подчеркнул, что США и Израиль действуют независимо, но при этом координируют свои усилия. Он также заверил, что израильский премьер «больше не будет этого делать».

Ранее были подсчитаны колоссальные убытки газовой индустрии Катара от иранских ударов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!