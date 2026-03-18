МИД Ирана рассказал о травмах, которые получил новый верховный лидер

Арагчи: верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи полностью здоров
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи полностью здоров. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Насколько мне известно, у него были лишь легкие травмы, и он по-прежнему полностью здоров и держит ситуацию под контролем», — сказал Арагчи.

12 марта газета The Sun писала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме. По информации издания, он находится в отделении интенсивной терапии в больнице Сина в историческом квартале Тегерана.

Накануне замглавы МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Хаменеи чувствует себя хорошо и в скором времени может выступить с новым посланием.

Ранее Песков отказался комментировать сообщения о лечении Хаменеи в России.

 
