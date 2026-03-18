Захарова заявила, что война в Иране угрожает глобальной энергобезопасности

Захарова: война в Иране может повысить цены на нефть до $200 за баррель

Конфликт вокруг Ирана напрямую угрожает глобальной энергобезопасности и уже нанес ущерб мировой экономике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

«Такая концентрация ресурсов и маршрутов сбыта делает мировой рынок уязвимым перед лицом дестабилизации ситуации в регионе, что напрямую угрожает глобальной энергобезопасности», — сказала она, отметив, что этот конфликт ввел рынки нефти и газа в состояние турбулентности и нанес существенный ущерб мировой экономике.

Дипломат добавила, что при дальнейшем затягивании конфликта на Ближнем Востоке не исключен взлет цен выше $150— $200 за баррель.

С начала активной фазы конфликта цены подскочили более чем на 30%. По состоянию на 18 марта цена барреля нефти марки Brent составляет $101,27 – $103,19.

На фоне этого США временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры по состоянию на 12 марта. Лицензия будет действовать до 11 апреля.

