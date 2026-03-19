Захарова обрушилась с критикой на Мейджора, осудившего войну на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «адскими лицемерами» британских политиков, осудивших военную кампанию США в Иране. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

На этой неделе бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор в ходе выступления в Королевском колледже Лондона обрушился с жесткой критикой на США из-за их военной операции против Ирана. Он заявил, что не было предпринято дипломатической попытки заручиться резолюцией ООН, которая предоставила бы законное основание для начала войны.

Захарова напомнила, что в 2003 году Мейджор в интервью «Би-би-си» назвал нападение США и Британии на Ирак «восстановлением там нормальной жизни». По словам российского дипломата, ни одной резолюции СБ ООН в пользу законного основания для начала иракской кампании принято не было, но они «заручились» согласием Совбеза ООН.

«Только он опять-таки забыл, как они позорно отправили [экс-госсекретаря США] Колина Пауэлла с пробиркой, содержащей белый порошок, в здание ООН, чтобы доказать «наличие у Багдада ОМУ (оружие массового уничтожения — прим. ред.)», — написала Захарова.

Сейчас, критикуя военную операцию США и Израиля против Ирана, Мейджор попытается доказать, что подобного в Ираке не было, предположила представитель МИД РФ.

«Какие же адские лицемеры», — подытожила Захарова.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

