Лукашенко сообщил о покупке «Орешника»

Лукашенко заявил о покупке ракетного комплекса «Орешник» у России
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что страна купила ракетный комплекс «Орешник» у России. Его слова приводит агентство БелТА.

«Спасибо Путину — это лично его помощь. Я его попросил — он сделал. Заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие», — сказал он.

Также Лукашенко предупредил Украину и НАТО о применении «белорусского «Орешника», если те будут пытаться «лезть в Белоруссию». Он назвал «полной глупостью» призыв Украины к НАТО ударить по развернутому на территории страны ракетному комплексу «Орешник».

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО рассматривать «Орешник» как «легитимную цель». Он также добавил, что украинское руководство будет оценивать эту установку на территории Белоруссии в качестве угрозы.

Ранее Польша, Украина и страны Балтии пытались сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии.

 
