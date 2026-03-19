Путин потребовал пресечь варварское использование недр

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры призвал жестко пресекать варварское использование недр и лесов, сохранять уникальные экосистемы. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Необходимо жестко пресекать факты варварского использования недр, лесов, почв, водоемов, животного мира, сохранять уникальные экосистемы и природозаповедный фонд», — сказал он.

Глава российского государства подчеркнул, что нужно добиваться качественной работы органов, уполномоченных на осуществление государственного экологического контроля.

Во время заседания Путин сообщил об увеличении на 12,3% коррупционных преступлений в России в 2025 году. Кроме того, по словам президента, за год возросло число преступлений террористической направленности. По его мнению, над борьбой с ними нужно работать. Также президент попросил прокуроров обратить внимание на защиту прав уязвимых граждан.

Ранее в Калининграде арестовали директора нацпарка «Куршская коса» за незаконную вырубку леса.