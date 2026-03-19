В Иране заявили о планах продолжать удары по объектам Израиля и США

Иран пока не закончил отвечать на удары по своей энергоинфраструктуре. Об этом заявил спикер центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, передает агентство Tasnim.
«Предупреждаем врага, что они совершили большую ошибку, атаковав энергетическую инфраструктуру Ирана, ответ сейчас реализовывается и еще не закончен», — подчеркнул Зольфагари.
По его словам, если атака на иранскую повторится, следующие атаки по энергоинфраструктуре Израиля и США и их союзников не остановятся до ее полного уничтожения, а ответ будет «жестче, чем был ночью».
18 марта был нанесен удар по объектам нефтяной промышленности месторождения «Южный Парс» и района Ассалуйе на юге Ирана.
19 марта президент США в своем аккаунте в соцсети Truth Social заявил, что Вашингтон ничего не знал о планах Израиля атаковать нефтяное месторождение «Южный Парс». Он добавил, что Израиль больше не будет атаковать «Южный Парс», однако Вашингтон может сделать это самостоятельно в случае атаки Ирана по Катару.
