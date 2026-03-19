В Иране заявили о планах продолжать удары по объектам Израиля и США

Зольфагари: Иран пока не закончил отвечать на удары по своим энергообъектам

Иран пока не закончил отвечать на удары по своей энергоинфраструктуре. Об этом заявил спикер центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, передает агентство Tasnim.

«Предупреждаем врага, что они совершили большую ошибку, атаковав энергетическую инфраструктуру Ирана, ответ сейчас реализовывается и еще не закончен», — подчеркнул Зольфагари.

По его словам, если атака на иранскую повторится, следующие атаки по энергоинфраструктуре Израиля и США и их союзников не остановятся до ее полного уничтожения, а ответ будет «жестче, чем был ночью».

18 марта был нанесен удар по объектам нефтяной промышленности месторождения «Южный Парс» и района Ассалуйе на юге Ирана.

19 марта президент США в своем аккаунте в соцсети Truth Social заявил, что Вашингтон ничего не знал о планах Израиля атаковать нефтяное месторождение «Южный Парс». Он добавил, что Израиль больше не будет атаковать «Южный Парс», однако Вашингтон может сделать это самостоятельно в случае атаки Ирана по Катару.

