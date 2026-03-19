В Иране назначен новый секретарь Высшего совета

Didban Iran: экс-министр обороны Ирана Дехган стал секретарем Совбеза
Экс-министр обороны Ирана Хосейн Дехган стал секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики после гибели Али Лариджани. Об этом сообщает портал Didban Iran.

18 марта стало известно, что военные Ирана планируют применить новое вооружение против США и Израиля после гибели секретаря Совета национальной безопасности Лариджани.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели Лариджани — одной из ключевых фигур системы власти в Исламской Республике. В Тегеране подтвердили эту информацию. Вместе с Лариджани погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть чиновника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее США и Израиль ударили ракетами по главному порту Ирана на Каспии.

 
