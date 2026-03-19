США и Израиль ударили ракетами по главному порту Ирана на Каспии

Иранский порт Бендер-Энзели подвергся бомбардировке
Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупнейший порт Ирана на берегу Каспийского моря Бендер-Энзели был атакован с воздуха американскими и израильскими ВС, заявил Tasnim представитель городской мэрии.

По словам источника, в ходе бомбардировки военные противника ударили ракетами по зданию таможни, административному зданию судоходной компании и другим объектам порта. Информации о пострадавших пока не поступило.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. Иран ответил ракетами и беспилотниками, которые атаковали Израиль и американские авиабазы на Ближнем Востоке.

Хотя США наносят сокрушительные удары по Исламской Республике, конца войны пока не видно. Можно ли победить с помощью только одних ударов с воздуха, насколько ответы Тегерана ощутимы для сил противника и является ли очередное вооруженное столкновение на Ближнем Востоке новым словом в военном искусстве, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее чиновники в Иране начали бояться стать «следующими» после Лариджани.

 
