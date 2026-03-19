Лукашенко проводит переговоры с делегацией США во главе с Коулом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит переговоры с американской делегацией США, возглавляемой спецпосланником США Джоном Коулом. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Во Дворце Независимости проходят белорусско-американские переговоры. Прямо сейчас Первый (президент Белоруссии – ред.) принимает представителей команды (президента США - ред.)», — говорится в публикации.

13 марта Лукашенко заявил, что Минск обсуждает с Соединенными Штатами комплекс вопросов — от работы посольства и освобождения заключенных до экономики и санкций. Во время рабочей поездки в Могилевскую область белорусский лидер прокомментировал представителям СМИ содержание белорусско-американской переговорной повестки, а также подтвердил возможность скорого очередного раунда переговоров.

Ранее Лукашенко заявил, что США и Израиль не достигли своих целей при атаке на Иран.