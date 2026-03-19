В России призвали не допускать удары по АЭС «Бушер»

Лихачев призвал лидеров стран конфликта предотвратить удары по АЭС «Бушер»
Raheb Homavandi/Reuters

Лидеры стран конфликта на Ближнем Востоке должны сделать все для предотвращения ударов по АЭС «Бушер» в Иране. К этом призвал глава «Росатома» Алексей Лихачев, его слова приводит ТАСС.

«Если произойдет инцидент, он будет минимум регионального масштаба и коснется большого количества стран, находящихся на Ближнем Востоке. Никому из участников конфликта не избежать воздействия радиации, если произойдет серьезная авария на «Бушере», — пояснил он.

17 марта Лихачев заявил, что по району вблизи здания метрологической службы на промышленной площадке иранской АЭС «Бушер» был нанесен удар. Инцидент произошел на территории, примыкающей к действующему энергоблоку.

По словам главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, обстановка вокруг АЭС «Бушер» вызывает наибольшее беспокойство.

Бушерская атомная электростанция является первым подобным объектом в Иране и на всем Ближнем Востоке. Начало ее строительства датируется 1975 годом, однако полноценный ввод в эксплуатацию состоялся лишь в 2013 году. Этот проект является наиболее масштабным результатом сотрудничества между Россией и Ираном.

Ранее Россия сообщила МАГАТЭ о ситуации на АЭС «Бушер» в Иране.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

