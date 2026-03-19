Президенту США Дональду Трампу на самом деле действительно выгодно завершение украинского конфликта, поэтому он стремится к достижению мирных договоренностей между сторонами. Об этом в интервью RT заявил депутат Госдумы, председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в беседе с RT.

Наиболее выгодным для американского президента будет сценарий, при котором конфликт завершится уже этой весной – это позволит ему сформировать сильную позицию перед предстоящими в ноябре выборами в Конгресс, пояснил депутат.

«Для него это типичная сделка — как для риелтора... Мы демонстрируем, что заинтересованы в мирном решении вопроса», — подчеркнул Бородай.

В то же время есть и сторонники продолжения конфликта, к которым, в первую очередь, относится украинский лидер Владимир Зеленский и его европейские партнеры, отметил парламентарий. Для него текущий конфликт это — «велосипед», на котором он едет, заявил депутат, добавив, что европейские политики поддерживают его, так как связали свою судьбу с ним и с Украиной.

Напомним, мирные переговоры по Украине буксуют на фоне эскалации на Ближнем Востоке, при этом Киев опасается, что внимание США окончательно смещается к Ирану. Владимир Зеленский заявил, что встречи откладываются, несмотря на ежедневные контакты сторон, а новые площадки — от США до Женевы — остаются предметом споров.

Ранее Зеленскому предрекли отставку после проверки США переданных Украине денег.