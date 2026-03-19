Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме раскрыли настоящее отношение Трампа к украинскому конфликту

Депутат Бородай: Трамп на самом деле хочет завершения конфликта на Украине
Kevin Lamarque/Reuters

Президенту США Дональду Трампу на самом деле действительно выгодно завершение украинского конфликта, поэтому он стремится к достижению мирных договоренностей между сторонами. Об этом в интервью RT заявил депутат Госдумы, председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в беседе с RT.

Наиболее выгодным для американского президента будет сценарий, при котором конфликт завершится уже этой весной – это позволит ему сформировать сильную позицию перед предстоящими в ноябре выборами в Конгресс, пояснил депутат.

«Для него это типичная сделка — как для риелтора... Мы демонстрируем, что заинтересованы в мирном решении вопроса», — подчеркнул Бородай.

В то же время есть и сторонники продолжения конфликта, к которым, в первую очередь, относится украинский лидер Владимир Зеленский и его европейские партнеры, отметил парламентарий. Для него текущий конфликт это — «велосипед», на котором он едет, заявил депутат, добавив, что европейские политики поддерживают его, так как связали свою судьбу с ним и с Украиной.

Напомним, мирные переговоры по Украине буксуют на фоне эскалации на Ближнем Востоке, при этом Киев опасается, что внимание США окончательно смещается к Ирану. Владимир Зеленский заявил, что встречи откладываются, несмотря на ежедневные контакты сторон, а новые площадки — от США до Женевы — остаются предметом споров. О паузе в диалоге и поиске формата — в материале «Газеты.Ru».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!