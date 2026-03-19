В Совфеде назвали «прагматичным» подход американкой разведки к России

Сенатор Косачев: США воспринимают Россию как равного соперника
Согласно новому докладу разведки США, Вашингтон воспринимает Россию «как равного соперника», который «стремится к многополярному миру». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Константин Косачев.

По словам Косачева, в докладе видно, что США воспринимают Россию «одновременно как угрозу, равного себе соперника, а также возможного партнера там, где это нужно». Сенатор подчеркнул, что разведка США признает и право России отстаивать свои национальные интересы, говоря, что Москва «стремится к многополярному миру».

«Основной посыл, сделанный Конгрессу и Администрации США, начать как можно скорее договариваться с Россией по всему спектру отношений, в том числе по проблематике ядерных вооружений. Пока не стало слишком поздно. Что ж, это прагматичный подход», — отметил сенатор.

Косачев также отметил, что в докладе Россия упоминается более 80 раз. И в документе есть слова о преимуществе России в конфликте на Украине, о желании Москвы предотвратить расширение НАТО на постсоветском пространстве, об увеличении числа российских войск, о создании новых платформ для производства ядерного оружия, о наращивании РФ усилий по развитию ледокольного флота, об обходе санкций и так далее.

В ходе слушаний в конгрессе, глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Россия в течение последнего года сохраняет преимущество в конфликте с Украиной. Габбард отметила, что Москва по-прежнему располагает значительными резервами военной и промышленной мощи, а также решимостью, необходимой для продолжения военных действий.

Также Габбард отметила, что Москва до заключения мирного соглашения, вероятно, будет продолжать медленно истощать противника «с целью подорвать способность и волю Киева к сопротивлению».

Ранее в Госдуме подтвердили информацию американской разведки о ядерном арсенале РФ.

 
