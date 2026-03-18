Габбард: Россия на протяжении года держит преимущество над Украиной в конфликте

Россия в течение последнего года сохраняет преимущество в конфликте с Украиной. Об этом заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард в ходе слушаний в Конгрессе, ее слова приводит РИА Новости.

По словам Габбард, Россия по-прежнему располагает значительными резервами военной и промышленной мощи, а также решимостью, необходимой для ведения продолжительной войны.

«Боеспособность вооруженных сил РФ стала выше, чем до украинского кризиса», — добавила она.

Габбард также считает, что Россия может бросать вызов интересам США по всему миру с помощью военных и невоенных средств. Она указала, что у РФ есть передовое противокосмическое и гиперзвуковое вооружение.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что многие страны мира признают, что Россия побеждает в конфликте на Украине. По его словам, вопрос уже не в исходе войны, а в том, на каких условиях она закончится. Пушков обратил внимание, что все обсуждают сейчас, с какими условиями должны выйти Украина, западные страны, что они должны предложить при этом России, как должна отреагировать на это наша страна.

Ранее Зеленский назвал возможные сроки окончания конфликта.