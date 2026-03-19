Минск предостерег соседей от высказываний про нападение со стороны Белоруссии

Минск будет считать провокацией все заявления западных и южных соседей о подготовке Белоруссии к нападению на их страны. Об этом заявил начальник генштаба вооруженных сил страны, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко, комментируя проводимое с 19 по 25 марта комплексное учение с войсками Западного оперативного командования.

«Хочу сразу предупредить наших западных и южных соседей: места проведения учения находятся на значительном удалении от государственной границы», — отметил он.

По словам Муравейко, учения необходимы как одна из главных фаз комплексной проверки состояния войск и носит исключительно оборонительный характер.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и Белоруссия готовят совместные военные учения с «большими рисками» для Украины. По его мнению, важно, чтобы они не были масштабными, потому что в предыдущий раз, когда страны собирались на подобные учения, началось наступление на территорию Украины.

Ранее в Белоруссии стартовала проверка боеготовности ВВС и войск ПВО по поручению президента.

 
